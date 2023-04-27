KTO ve Kocaeli Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Körfez Ticaret Odası'nın nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Deprem Özel Programı temasıyla düzenlenen toplantıda, deprem bölgesine destek veren yardımseverlere plaket takdim edildi.

"Yardımsever üyelerimize minnettar olduğumuzu söylemek isteriz"

Felakette alınan yaraların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde sarılacağını vurgulayan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Biliyorsunuz ki ülkemizden, ilimizden ve bölgemizden çok sayıda insanımız deprem bölgesine yardımlarını iletmek için seferber oldular. Körfez Ticaret Odası olarak Odamız aracılığımızla çeşitli desteklerde bulunan, arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmak için bize müracaat edip deprem bölgesine ulaşan, bölgemize göç eden depremzedelere evini açan, depremzedelerin istihdam edilmelerini sağlayan ve eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yardımlarını esirgemeyen tüm yardımsever üyelerimize minnettar olduğumuzu söylemek isteriz. Binlerce insanın ailesini, arkadaşlarını, evini, anılarını kaybettiği bu felaketin kederi ve üzüntüsü içimizde hiçbir zaman dinmeyecek. Ülkemizin böyle bir felaketi bir daha yaşamamasını diliyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Protokol imzalandı

KTO ve Kocaeli Üniversitesi, Kahramanmaraş depremleri ile ilgili araştırma çalışmasının yapılması ve bölgede gerçekleşebilecek depremlerle ilgili sorunların belirlenip, çözüm önerileri getirilmesi konusunda ortak akıl ve işbirliği çalışmaları için protokol imzaladı. Bu çalışmalar çerçevesinde, il çapında deprem paneli yapılması, Körfez Ticaret Odası'nda belirli hedef kitlelerine yönelik eğitimler verilmesi ve bu çalışmaların ortak çıktısı olarak bir kitapçık oluşturulması planlanıyor.