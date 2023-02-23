KTO'da hüzünlü meclis

Körfez Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Deprem felaketi sebebiyle pek çok yakınını kaybeden Güngör Ayhan, meclis üyelerine yapılan yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Yaşanılan deprem tahmin edemeyeceğimiz büyüklük ve şiddette gerçekleşmiştir. Bizler 1999 depremini yaşayan insanlarız ama gölcük depremi ile kıyaslanması mümkün değil. Bir karşılaştırma yaptığımızda ilk önce Kahramanmaraş depreminin 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleştiğini vurgulamak istiyorum. Kahramanmaraş deprem bölgesi, Marmara deprem bölgesine göre daha düşük gelir, daha fazla nüfus, daha fazla istihdam ve daha fazla hane içermektedir" dedi.

"İşverene yüklerini azaltıcı destekler sağlanmalıdır"

Deprem sonrası yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlere değinen Başkan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem bölgelerinde orta vadede yapılması gerekenler depremden etkilenen vatandaşlarımızın en hızlı şekilde hayata adapte olmalarını sağlayacak çalışma, iş yeri, okul gibi ortamlara ulaşmalarını en sağlıklı şekilde sağlamak olacaktır. Bölgeden tahliyeler özellikle çalışır nüfusun hızla azalmasına sebebiyet vermektedir. Bölgede bulunan işletmelerin en büyük sıkıntısı nakit akış problemidir. Bu çerçevede, özellikle nakit akışlarına katkı sağlayacak KDV iadesi gibi durumların hızla sonuçlandırılması veya onarma, çalışır hale getirme maksatlarıyla yapılacak satın almalarda KDV yükünün kaldırılması/ azaltılması yönünde planlamalar yapılmalıdır. İşini kaybetmiş depremzede vatandaşlarımızın en hızlı şekilde istihdamını teşvik etmek üzere işverene yüklerini azaltıcı destekler sağlanmalıdır. Özellikle ilgili bölgelerdeki istihdamlarda devletçe SGK prim desteklerinin karşılanması, yarı zamanlı çalışmalarda kısa çalışma ödeneği gibi imkanlardan yararlandırılması, asgari ücret üzerinden bir kısım ücretlerinin karşılanması bölgede istihdamı sürekli kılacak tedbirlerdir"