KTO'dan lojistik alanında istihdam projesi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli'deki istihdamı arttırmak amacıyla ağır tonaj şoförü ve limanlarda kullanılan iş makinası operatörlerinin yetiştirilmesi amacıyla Kalkınma Ajansı Projesini başlattıklarını söyledi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu'nun aylık faaliyetlerine yer verildi. KTO Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Müjgan Haşimoğlu, kadın girişimcilerin depremzede ailelere yönelik yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ise Körfez Ticaret Odası'nın bölgede lojistik alanında istihdamı arttırmak amacıyla planlanan proje hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Öztürk, ağır tonaj şoförü ve limanlarda kullanılan iş makinası operatörlerinin yetiştirilmesini amaçladıklarını ve bu doğrultuda sektör temsilcilerinin destekleriyle birlikte Kalkınma Ajansı Projesini başlattıklarını söyledi. Deprem bölgesinde yaptığı teknik inceleme hakkında da bilgi veren Başkan Öztürk, "Kahramanmaraş'ta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile bir araya geldik. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çalık ile birlikte genel durum hakkında bilgi aldık. Deprem bölgesinden döner dönmez meslek komitelerimizle bir araya gelerek sonuç raporunun yazılması için istişare gerçekleştirdik. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İlçemize gelen depremzede ailelere yönelik sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik"

Depremzede ailelere yönelik yaptıkları çalışmadan bahseden Başkanı Öztürk, "Körfez Ticaret Odası olarak ilçemize gelen depremzede ailelere yönelik sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek bir nebzede olsa mutlu olmalarına vesile olduk. Depremzede çocuklarımıza uzman öğretmenler eşliğinde eğitici ve öğretici oyunlar gerçekleştirdik. Depremzede anne ve babalara, 'Deprem yaşamış çocuklara nasıl yaklaşmalıyız?' konulu seminer gerçekleştirdik" diye konuştu.