KTO'nun çalışmaları görüşüldü

Körfez Ticaret Odası (KTO) şubat ayı komite toplantılarında, Covid-19 ile mücadele kapsamında oda tarafından yapılan çalışmalar detaylı olarak konuşuldu

Toplantılar, komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Üyeler genel olarak, tüm dünyanın etkilendiği süreçte her sektörün ayrı ayrı fazlasıyla etkilendiğini ancak belli tedbirler kapsamında kendi sektörlerinde ki firmalar ile sürekli iletişimde olduklarını dile getirdi. Komite toplantılarında; grup üye aramaları, üye tanıtımları ve komite sunumları ile Covid-19 sebebiyle yapılamayan üye ziyaretleri dolayısıyla 15 ayrı komite üyesinin kendi sektörlerinden üyeleri arayarak sorunlarını dinlemesi, sahadan toplanan sorunların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi konuları görüşüldü.