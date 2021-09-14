Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, kuaförde sıra beklediği sırada kendisine saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 19.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahsın cadde üzerinde sıra beklediği kuaföre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. isimli şahıs geldi. Kuaförde karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Husumetlisinin kendisine bir anda saldırması sonrasında silahına sarılan şahıs, A.A.'ya ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan A.A., kanlar içinde yerde kalırken, silahlı şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Silah sesini duyunca dışarıya çıkamadık”

Kuaförde çalıştıkları sırada bir anda kavga çıktığını belirten Cüneyt Yakut, “Biz tam olarak görmedik, ses çıktığında biz dışarıya çıktık. Burada bekleyen bir arkadaş vardı. Bekleyen arkadaşın husumetlisi herhalde başka bir taraftan geldi. Birbirlerini gördüklerinde kavga etmeye başladılar. Ondan sonra silah sesleri patladı. Biz de silah sesini duyunca dışarıya çıkamadık. Biz içeride çalışıyorduk” dedi.