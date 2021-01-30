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Kübra Erat sezonu kapattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor’un guard oyuncusu Kübra Erat maçta çapraz bağları koptuğu için sezonu erken kapattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un guard oyuncusu Kübra Erat maçta çapraz bağları koptuğu için sezonu erken kapattı.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor'un başarılı guard oyuncusu Kübra Erat, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. Maç esnasında iki mücadelede yerde kalan ve ilk yardım ekibi tarafından hastaneye götürülen Kübra Erat'ın sağ diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Ameliyat olarak, fizik tedavi çalışmalarına başlayacak olan başarılı sporcu bu sezon kalan haftalarda forma giyemeyecek.


Yoğun maç trafiğine bir haftada 4 karşılaşmalık Avrupa Ligi maçları sıkıştıran İzmit Belediyesi'nde kaptan Elif Emirtekin ve Clarissa Cristina Dos Santos da İspanya'da sakatlanmıştı. Takımın Litvanyalı oyuncusu Egle Siksnuite de Covid-19 testi pozitif olduğu için İspanya'dan dönememişti.

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