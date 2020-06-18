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Küçük çocuğun parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Hümeyra K.'nin parmağında yüzük sıkıştı. Küçük çocuğun parmağındaki yüzü çıkartamayan babası, Gölcük İtfaiye Grup Amirliği'nin yolunu tuttu. Vatandaş, itfaiye ekiplerinden kızının parmağında sıkışan yüzüğü çıkartmaları için yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yüzüğü demir kesici ile keserek çıkarttı. Parmağında sıkışan yüzük nedeni ile büyük panik yaşayan çocuk, yüzüğü çıkartan ekiplere teşekkür etti.

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