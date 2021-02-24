Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini böyle anlattı:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken sevmek istediği pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine 15 dikiş atıldı. Hastaneden taburcu edilen çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Olay, 2 gün önce Kartepe Arslanbey Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Aydoğdu (8), arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynadığı sırada sokakta gördüğü pitbull cinsi köpeği sevmek istedi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen köpek sevgisine yenilerek sevmek köpeğe yaklaşmaya başladı. Sevmek istediği pitbullun saldırısına uğrayan Aydoğdu dengesini kaybederek yere düşünce köpeğin altında kaldı. Aydoğdu'ya köpeğin saldırdığını ve ısırdığını gören çevredeki komşuları ise yardıma koşarak uzun mücadelelerin sonucunda Aydoğdu'yu köpeğin altından kurtardılar. Köpeğin ısırması sonucu yüzünde ve ayaklarında derin yaralar oluşan Aydoğdu'ya ambulansla kaldırıldığı hastanede 15 dikiş atıldı. Tedavisi sonrasında taburcu edilerek evine gönderilen Aydoğdu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Şahsen Aydoğdu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Keşke orada olsaydım da, o korkuyu ben yaşasaydım" dedi.

Dehşetin derin yaralarına 15 dikiş atıldı

Olay günü oğlunun güneşli havayı görünce oyun oynamak için dışarıya çıktığını anlatan anne Şahzen Aydoğdu, “Yusuf köpekleri çok seviyor. O gün de sevmek için köpeğin yanına yanaşmak istemiş. O arada diğer çocuklar kaçmış, köpek de Yusuf'u yakalamış. Ondan sonra da komşular ne kadar çabaladıysa da kurtaramamışlar, ancak bu kadar kurtarabilmişler. Çocuğum başkasının yardımı ile kurtulmuş. Daha sonra içeriye almışlar, sonra ambulansla hastaneye götürmüşler. Dikişleri atıldı, derin yaraları var daha plastik cerrahı görecek. Ondan sonrası ne olacak bilemiyorum" dedi.

"Keşke orda olsaydım da onun yerine o korkuyu ben yaşasaydım"

Oğlunun saldırı sonrasında psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Aydoğdu, "Çocuğum psikolojik olarak çok berbat durumda. Gerçekten çok kötü. Benim çocuğuma bunu yaşatmalarına hiç gerek yoktu. Daha 8 yaşında çocuk, bu kadar korku yaşamasına hiç gerek yoktu. Keşke orada olsaydım da onun yerine o korkuyu ben yaşasaydım” diye konuştu.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olacak

Pitbull cinsi gibi tehlikeli köpeklerin dışarıda başıboş gezmesine tepki gösteren anne Aydoğdu, “Bunların sahiplenmesini istemiyorum. Birkaç tane daha besleyen varmış, onlardan da şikayetçi olacağım. Çocuğuma saldıran köpeğin sahibi kim bilmiyorum. Sahibine ulaşamadık. Şu an kimse kabullenmiyor. Herkes, ‘benim değil' diyor” şeklinde konuştu.

Sevmek istediği pitbull saldırdı yerde sürükledi

Köpeğin saldırmasıyla büyük korku yaşayan 8 yaşındaki Yusuf ise “Tabletimin şarjı bitmişti. Daha sonra bende evde sıkıldım dışarıya çıktım, arkadaşlarımla oynayacaktım. Bir tane pitbull cinsi köpek gördüm. Bir tane çocuk bana, ‘köpeği elleme' dedi ama ben yine sevmeye başladım. Ondan sonra köpek bana saldırdı, beni sürükledi. Sonra ambulans çağırmışlar” ifadelerini kullandı.