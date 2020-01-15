Küçük çocuklara itfaiyeci eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Bilgievi, gelecekte yapacakları meslekleri tanımak için başlatılan yerinde eğitimler kapsamında itfaiye mesleğini öğrendi. Bu kapsamda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı İzmit Grup Amirliği'ne konuk oldu. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen ve itfaiye araçlarına binen öğrenciler, itfaiye ekiplerinin kullandığı malzemeleri kullanarak keyifli anlar geçirdi. İzmit Grup Amirliği itfaiye garajını ziyaret eden öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde itfaiye personelini görevleri başında izledi. İtfaiye ekipleri, 112 ortak çağrı merkezi hakkında bilgi verirken yaptıkları görevleri ve gün içindeki faaliyetlerini çocuklara eğlenceli bir dille anlattı.

Bilgievi öğrencileri, eğlenceli görüntülere sahne olan ziyaretlerinde itfaiye ve itfaiyecilik hakkında uygulamalı bilgi alırken, ardından itfaiye binasını gezdi. İtfaiye personeli miniklere yangında neler yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulundu. Bilgievi öğrencileri ziyaret sonunda verdikleri bilgiler nedeni ile itfaiye personeline teşekkür etti.