Kültür sanat etkinliklerinin adresi darıca

Nüfusun en kalabalık olduğu bölgede faaliyetlerine devam eden Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde 2018 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro, sinema, söyleşi, konser ve sergi gibi gerek vatandaşların hayatına değer katan ve gerekse çocukların gelişimine katkı sunan değişik programlara yıl boyunca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yıl içerisinde özellikle hafta sonlarında gösterimi yapılan çocuk sineması ve çocuk tiyatrolarında yaklaşık 65 bin üzerinde çocuğu ağırlayan Adnan Menderes Kültür Merkezi, çocukların vazgeçilmez mekanı haline geldi. Değişik konularda sergi, konser, söyleşi, yetişkin tiyatrosu, yetişkin sineması, stand-up programları ve özel etkinliklerin düzenlendiği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde ayrıca gençlerle söyleşi adı altında programlar organize edildi. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra 2018 yılı içerisinde STK ve özel kurumlara Konferans salonu ve toplantı salonları tahsis edilen Adnan Menderes Kültür Merkezi yeni yılda da sanatseverlerin vazgeçilmez mekanı olmaya devam edecek.