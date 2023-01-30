Kumar oynanan kıraathaneye polis operasyonu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathanede kumar oynayan 8 şahsa 32 bin 440 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, kumar oynayan şahısları yakaladı. İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye ise 32 bin 440 TL para cezası uygulandı.