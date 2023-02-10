Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 4 şahıs ve iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda S.Ş.'nin (49) iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi, kumar oynayan 4 şahıs ise suçüstü yakalandı. Şahıslara idari işlem uygulandı, bin 500 TL paraya ise el konuldu.