Kumar oynatıldığı denetimde ortaya çıktı

Kocaeli'de yapılan denetimde bir şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Olayda 7 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kumar oynamak için yer imkan sağlama suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde 22 yaşındaki N.S. isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. N.S. ile beraber kumar oynayan 6 kişi olduğu da belirlendi. Olayda toplam 7 kişi hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.