Kumar oynayanlara suçüstü baskın

Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye suçüstü yapan polis ekipleri, iş yeri sahibine ve şahıslara idari işlem başlattı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde S.G. (33) isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. Ekipler, iş yerinde kumar oynayan 6 şahsa suçüstü yaptı. İş yeri sahibi ve kumar oynayan 6 şahsa idari işlem başlatıldı. Kumardan elde edilen bin TL'ye el konuldu.