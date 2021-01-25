Kumar sevdası korona virüs dinlemeyen 6 şahsa ceza kesildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 6 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İzmit'te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathane baskın düzenledi. Düzenlenen kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 şahsa, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.