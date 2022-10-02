Kumbaraya bağışlanan kitaplarla bir okula kütüphane yapılacak

Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuarda oluşturulan kumbaraya bağışlanan kitaplar ile de bir okula kütüphane yapılacak.

Kartepe'de birincisi büyük ilgi gören Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı'nın ikincisi düzenlenen törenle açıldı. Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kitap fuarının açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Kars, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Kitap fuarımız hayırlı olsun"

Açılış programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "İnsanlar bıraktıkları eserlerle ölümsüz olurlar. En değerli bilgi insanın kendisini bilmesidir. Bunu da bilmek için okumak gerekiyor. Kartepe Belediye Başkanımıza kitap fuarı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel kitap fuarları olacaktır. Bizim işimiz hizmet etmektir. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullarımızda örgün eğitim verirken, belediyemiz yaygın eğitim alanında destek vermektedir. Kitap fuarımız hayırlı olsun" dedi.

"Kitaplar geçmişi ve geleceği birbirine bağlamaktadır"

Kitap fuarlarının önemine değinen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Evlatlarımıza yönelik kitap fuarı düzenledik. Teknolojinin hayatın içerisinde girdiği günümüzde kitaplarımızı hayatımızdan çıkarmamalıyız. Kitaplar geçmişi ve geleceği birbirine bağlamaktadır. Evlatlarımızın kitaptan uzak kalmaması için kitap fuarını gerçekleştiriyoruz. Daha güzellerini inşallah hep birlikte yapacağız. Kitap fuarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kitabı hayatımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

Kumbaraya bağışlanan kitaplar ile bir okula kütüphane kurulacak

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, çocuklarla birlikte İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duası sonrasında kurdeleyi kesti. Çocuklar için birçok etkinliğin yer aldığı kitap fuarında Eski Moda Çocuk Grubu tarafından konser verildi. Öte yandan, fuarda oluşturulan kumbaraya bağışlanan kitaplar ile de bir okula kütüphane yapılacak.