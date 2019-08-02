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Kuran kursu öğrencilerinden özel gereksinimli yaşıtlarına anlamlı ziyaret

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de kuran kursu öğrencileri, sosyal farkındalık amacıyla ziyaret ettikleri rehabilitasyon merkezinde özel öğrencilerle birlikte oyunlar oynadı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de kuran kursu öğrencileri, sosyal farkındalık amacıyla ziyaret ettikleri rehabilitasyon merkezinde özel öğrencilerle birlikte oyunlar oynadı.



Başiskele ilçesinde bulunan kuran kursu öğrencileri, özel eğitim merkezinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ettiler. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyareti gerçekleştiren Fatma Hatun Cami kuran kursu öğrencileri, Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşıtlarıyla oyunlar oynadılar. Ziyarette eğitmenler eşliğinde ata binen, pamuk şeker yiyen kuran kursu öğrencileri, merkez içindeki hayvanat bahçesini gezerek özel gereksinimli arkadaşlarıyla resimler yaptılar. Ziyaretleri sırasında özel gereksinimli öğrencilerle vakit geçiren kuran kursu öğrencilere, özel bireylerin toplumun bir parçası olduğu duygusu aktarıldı.



Öğrencilerinde sosyal sorumluluk kazandırmak adına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Fatma Hatun Cami İmamı Hasan Aksoy, “Buradaki çocuklarımız ile kuran kursu öğrencilerimizi kaynaştırma anlamında, onların iç dünyalarını görmeleri açısından çok güzel bir ziyaret oldu. Ülkemizde farklı yerlerde görev yapan din görevlisi arkadaşlarımızın da bu gibi özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etmelerini, kuran kursundaki öğrencilerimizle kaynaşmaları açıcından faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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