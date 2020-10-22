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Kuran kursunda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kuran kursunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kuran kursunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan İbrikdere Kız Kuran Kursu Merkezinde salon kısmında yangın çıktı. Kusa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzene olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurs merkezinde bulunan öğrenciler öğretmenler tarafından tahliye edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkili olmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi inceleme başlatıldı.

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