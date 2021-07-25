Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim

Kurban Bayramı tatilinde Kocaeli'den geçen 4 milyon aracın yüzde 25'inin geçiş yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu, tatilin son gününde helikopter ile havadan denetlendi. Bayram tatilinde alınan önlemlerle ilgili bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli'deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, D100 Karayolu ile Türkiye'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda alınan tedbirler, tatilin son gününde de kararlılıkla sürdürülüyor. Kazaların önlenmesi için Kocaeli genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu helikopterle havadan denetlendi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kıdemli Albay İlbayı da helikopterle yapılan denetime katıldı. Denetimde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde 4 milyon aracın Kocaeli'den geçtiğini ve bu araçların yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu kullandığı için tıkanmanın oluşmadığını söyledi.

“4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti”

Denetim sonrasında Kurban Bayramı'nda yapılan çalışmalar ve yoğunlukla ilgili bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu genelgeler kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yoğun planlı planlar yaparak özellikle sıfır can kaybı vizyonu ile hareket ettik. Önemli tedbirler aldık. Başta sabit devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz, drone'lar, helikopterler ve günün şartlarının gerektirdiği şartlarla kazaları azaltmaya yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Şaşırtıcı değil. Çünkü Kocaeli 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin, bilimin merkezi bir şehir. Dolayısı ile beklediğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye'de ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğinde. Bu bayramda bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüleri gibi güzergahlar sayesinde rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli'deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

“81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik”

Bayram tatili boyunca Kocaeli'de 81 binden fazla aracın denetlendiğini ifade eden Vali Yavuz, “Bugün itibariyle 81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. Yaklaşık, 11 bin civarında sürücüye işlem yaptık, yaklaşık 750 civarında aracı da trafikten men ettik. Dolayısıyla, kurallara uyulması konusundaki hassasiyetimiz artıyor. Bir başka üzerinde durduğumuz konu ise hız kuralları. Kazaların en önemli sebeplerinden olan hız kurallarına yönelik ciddi çaba sarf ettik. Hepimizin canını yakan hususlardan bir tanesi ise cep telefonu ile konuşmak ve mesajlaşmak. Dün meydana gelen bir kaza ise bu tür bir hata yüzünden meydana geldi. O yüzden buna yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdik. Emniyet kemerlerine yönelik de denetimler yaptık. Sahada gerçekten jandarmamız, emniyetimiz, belediyelerimiz Karayollarımız yoğun bir mesai harcadı” diye konuştu.