Kurbanlık alımını son güne bırakmayın

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarlarda satıcılar, vatandaşların kurbanlık alımını son güne bırakmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor. Zaman zaman alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık da yapılıyor. Satıcılar, bazı vatandaşların kurbanlık alımını son güne bıraktığını belirterek, bunun yanlış olduğunu söyledi.

"Pazara 100 hayvanla geldik"

Hayvanların tüm kontrolden geçtiğine dikkat çeken Gökhan Moğultay, "Pazara 100 hayvanla geldik. Kocaeli'de hayvancılığın öncü firmalarındanız. Bin civarı büyükbaş besliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Hayvanlarımızın sağlık raporları hazırdır. Hiçbir eksiğimiz yoktur" dedi.

"En düşük büyükbaş 55 bin TL'den başlayıp, 140 bin TL'ye kadar çıkıyor"

Ağrı'dan Kocaeli'ye 25 büyükbaş hayvan getirdiklerini kaydeden İhsan Çeri, "Hayvanlarımızı her zaman Ağrı'da satıyorduk, bu sene kurbana getirelim istedik. En düşük büyükbaş 55 bin TL'den başlayıp, 140 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kilosuna göre değişiyor" diye konuştu.

"İnsanların yüzde 70'i son güne bıraktı"

İhsan Çeri, vatandaşların yüzde 70'inin kurbanlık alımını son güne bırakmayı düşündüğünü belirterek, "Buraya yeni geldim ve şunu fark ettim; insanların yüzde 70'i son güne bıraktı. 'Son gün gelirim insanların elinde kalanı uyguna alır mıyım' diye düşündüler. Bu da satıcıları zor durumda bırakıyor. İnsanlar kurbanını daha önceden alsa, satıcı içinde alıcı içinde iyi olur. Hayvanların yaklaşık yüzde 85'i bitti. Müşteri kapasitesine baktığımızda yüzde 80 alıcı var ama insanlar almıyor, son güne bırakıyor. Bu da fiyata yansır, burada bir patlama olur. Son günde hayvan az olduğu için fiyatlar yükselir. İnsanlar bunu fırsata çevirmesin. Kurban kesiyorsanız Allah rızası için kesiyorsun. Kişi geliyor, bir fiyat belirleyeyim, son gün gelirim elinde kalanı hayvanı alırım diye düşünüyor. Bunu yapmaları yanlıştır. Önceden alsalar daha iyi olur" şeklinde konuştu.

"8 bin TL'den başlayıp, 15 bin TL'ye kadar değişiyor"

Küçükbaş hayvan satıcısı Adil Kökçü, satışların iyi olduğunu söyleyerek, "Küçükbaşın satışları daha yeni başladı, devam ediyor. Şu an bende 150 koç var. 8 bin TL'den başlayıp, 15 bin TL'ye kadar değişiyor. Koçun kilosuna göre fiyat değişiyor" dedi.

Vatandaşların kurbanlık alımını son güne bırakmamaları gerektiğini ifade eden Kökçü, "Vatandaşların son günde kurban düşer dedikleri olay şu; koç seçildikçe 8 bin TL'lik, 10 bin TL'lik koç kalıyor. İnsanlar fiyatının düştüğünü zannediyor. Fiyatı düşmüyor, koç seçiliyor" ifadelerini kullandı.