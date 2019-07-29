Kurbanlıklar, İzmit Modern Hayvan Pazarına indi

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi, Solaklar Yolu üzerine hayvan satıcılarıyla alıcılarını buluşturan Modern hayvan pazarında, İzmit başta olmak üzere Van, Artvin, Ağrı, Kars, Erzurum, Kastamonu, Yozgat, Bolu, Afyon, Tokat gibi Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Modern hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 7 bin 500 TL ile 16 bin TL'den küçükbaş hayvanlar ise 750 TL ile 2 bin TL arasında satışa sunuluyor. Kurbanlık hayvan satışının başlamasıyla birlikte ilginin yoğun olduğuna işaret eden Belediyenin Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kurbanlık hayvan almayı düşünen tüm İzmitlileri modern hayvan pazarına davet etti.

Pazara getirilen kurbanlık hayvanları taşıyan araçların sevk, pasaport, araç dezenfeksiyon belgesi ile kurbanlık hayvanların sağlık raporu ve hayvanların yaşları konularında İzmit Belediyesi veteriner hekimi ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerinin de titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Pazarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de 7 gün 24 saat bölgede görev yaptığına da vurgu yapıldı.

Modern Hayvan Pazarı'na gelip burada oldukça modern ve konforlu bir alanda kurbanlık hayvan satışını gerçekleştiren satıcılar, kurbanlık hayvan satış yerlerinde indirim yapılması ve yatakhanelerinin ücretsiz olmasından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirip; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.