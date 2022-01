Kursiyerler öğrendiklerini sahneledi

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne aldığı "Darıca'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği izleyenlerden beğeni topladı.

Bir süre önce başlatılan halk oyunları kursları ile 7'den 70'e yüzlerce Darıcalı eğitim almaya başladı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen eğitimlerde 380 kursiyer halk oyunları kursunu bitirerek sertifikalarını almaya hak kazandı. Darıca Belediyesi'nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler, öğrendiklerini "Darıca'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği ile sahneledi. Kursiyerler ayrıca halk oyunu kursunu tamamladıkları için sertifikalarını da aldı. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş ile vatandaşlar katıldı.

"Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Halk oyunları gecesinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu'nun farklı kültürleri yansıtıldı. Gençlerin gösterisi izleyenlerden tam not alırken, gecede konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kursiyerleri ve aileleri tebrik etti. Gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bizim çocuklarımızın hepsi bir sanat dalıyla ilgilensin, bir enstrüman çalsın. Bir spor branşıyla ilgilensin ve spor yapsın. Bir halk oyunu öğrensin. Bu doğrultuda kültür sanattan spora kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.