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"Kurtar Beni Damat" vatandaşları kahkahaya boğacak

Gölcük Belediyesi’nin ekim ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenecek "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverleri kahkahaya boğacak.

Gölcük Belediyesi'nin ekim ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenecek "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverleri kahkahaya boğacak.


Gölcük Belediyesi ekim ayı kültür sanat etkinlikleri, ücretsiz sahnelenecek komedi türünde yetişkin tiyatrosu ile devam edecek. Gölcüklüler, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda 21 Ekim Cuma günü saat 20.00'de "Kurtar Beni Damat" adlı yetişkin oyununda buluşacak. Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği, Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek oyun, tiyatroseverlere kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşatacak.

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