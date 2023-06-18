Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası kıran kırana geçti

İzmit Belediyesi'nin, İzmit'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kocaeli Ayak Tenisi Turnuvası, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kazananın kardeşlik olduğu turnuvada 20 yaş altında Yeşilova City, 20 yaş üstünde ise Gençlikspor şampiyon oldu.

28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu ortaklığında Kurtuluş Kupası Kocaeli Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. Cephanelik Spor Tesisi'nde yapılan turnuvaya 20 yaş altı ve 20 yaş üstü toplam 15 takım katıldı. Kıran kırana bir mücadelenin olduğu turnuvayı 20 yaş altında Yeşilova City, 20 yaş üstünde ise Gençlikspor kazandı. 20 yaş altında Fuat City ikinciliği Golden Boys ise üçüncülüğü elde ederken, 20 yaş üstünde Okanspor ikinci, Maltaspor üçüncü oldu.