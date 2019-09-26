Kuruçeşme trafiğini rahatlatacak düzenleme

Kuruçeşme Hasan Atakan Caddesi üzerinde faaliyette olan çeşme, bölgedeki esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Büyükşehir Belediyesi ile de yapılan istişareler sonrasında alınan ortak karar ile kaldırıldı. Bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla yapılan çalışma ile özellikle sabah saatlerinde bölgede oluşan trafik sıkışıklığının giderilerek, meydana gelebilecek trafik azalarının önüne geçilmesi sağlandı.

Bölge sakinlerinin isteği ile kaldırılan çorba çeşmesinin uygun bir yer belirlenmesiyle tekrar hizmete açılacağı duyuruldu.