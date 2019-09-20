Kuruçeşme Tramvay Hattı'nda ray betonları dökülüyor

Kocaeli'de Kuruçeşme Tramvay Hattı'nın ikinci kısım çalışmalarında, ray beton dökümleri yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşıma nefes aldıracak ve konfor getirecek hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray Tramvay Hattı'nın Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tramvay çalışmaları doğrultusunda ikinci kısmın ray betonlarını döküyor.

İkinci kısmın ray betonları dökülüyor

İkinci kısım çalışmalarında Eğitim Kampüsü bölgesinden Plajyoluna devam edecek olan Akçaray tramvay hattı için ray döşemesi ve beton dökümleri yapılıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ekipler, ikinci kısım kapsamında 600 metre ray hattı inşa ediyor. Ayrıca 600 metrelik ikinci kısımda bir adet istasyon inşa edilecek. İkinci kısım tramvay hattı inşaatında yaklaşık 140 ton oluklu ray ve bin 600 metreküp beton kullanılıyor.

Yeni yanyollar oluşturuldu

Mevlana Kavşağı'ndaki eski alt geçidi yıkan Büyükşehir Belediyesi, tramvay araçlarının içerisinden geçebileceği yeni alt geçidi kısa sürede inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalar doğrultusunda Mevlana Kavşağı'nın İstanbul ve Ankara yönlerinde yeni yan yollar oluşturuldu.

Sekapark - kuruçeşme hattının ikinci kısım çalışmaları yapılıyor

Sekapark - Plajyolu arasında yer alan yaklaşık 2 bin 140 metre uzunluğundaki Tramvay raylı sistem hattı, toplamda 4 adet istasyonu içerisinde barındırıyor. Hat boyunca toplamda 8 bin 640 metre uzunluğunda ve 500 ton oluklu ray imalatı gerçekleştiriliyor. İkinci kısımda alt yapı hatlarının deplasmanı ve yeni hatların yapılması, yeni alt geçidin yapılması, 650 metre uzunluğunda yan yol yapılması, tramvay hattı boyunca kaldırım yapılması, İstasyon yapıları, hat-yol aydınlatması ve trafik sinyalizasyonu işleri gerçekleştiriliyor. Sekapark - Kuruçeşme Tramvay Hattı'nda Sekapark - Eğitim Kampüsü arasındaki birinci kısım daha önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İkinci kısımda rayların döşenme çalışması yapılıyor.