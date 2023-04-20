Kuruçeşme tramvay hattında seferler başladı

Vatandaşların rahat, konforlu ve keyifli yolculuk yapmak için kullandığı Akçaray tramvay hattında Kuruçeşme etabı tamamlandı. D-100 Karayolu'nun üzerinden Kuruçeşme'ye geçen tramvay hattında kısa süre önce ray imalatı tamamlanmış ve test sürüşleri başlarıyla yapılmıştı. Kuruçeşme bölümündeki istasyon inşaatı da tamamlandı.

Akçaray tramvay hattı Kuruçeşme etabıyla birlikte 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaştı. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreyi buldu. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16'ya çıktı.

Yıllardır Kuruçeşme'de oturduğunu ifade eden Ali Şipka, sabahları İzmit yönünde yoğunluk yaşandığını belirterek, tramvay hattının devreye girmesinin iyi olduğunu vurguladı. Şipka, "Tramvay Kuruçeşme'ye çok yakıştı. Bu anlamda çalışmalara katkı sağlayan ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

45 yıldır Kuruçeşme'de oturduğunu belirten İlyas Dereci, "Esnaflık yapıyorum. Buradan İzmit'e gidiş ve geliş zor olmaya başlamıştı. Tramvayın bugün açılması bizim için çifte bayram oldu. Emeği geçen herkese, özellikle de Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.