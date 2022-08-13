Kuruçeşme'ye yeni ve konforlu yollar

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla Kuruçeşmeliler yeni ve konforlu yollarına kavuşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle Kuruçeşme Hatipköy'de 4 ayrı sokakta asfaltlama çalışması yapılıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Hatipköy Mahallesi Nato Caddesi, Sağlamlar Sokak, Duhan Sokak ve Arpalık Sokağı komple asfaltla buluşturuyor. Ekiplerin gece gündüz çalıştığı alandaki çalışmalarla 700 metre uzunluğundaki yolda bin 200 ton asfalt kullanılacak. Çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e mahallelim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Fen işleri müdürümüz ve sahada çalışan emektar kardeşlerimiz gece gündüz çalışıyor. Vatandaş mutlu, onlar mutluysa biz de mutluyuz" dedi.