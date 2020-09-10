Kurumlara Covid-19 eğitimleri sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerine aldığı yüz yüze eğitim planlaması öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, talep üzerine özel bir anaokulunun personellerine Covid-19 tedbirlerine yönelik eğitim verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumlara yönelik verilen eğitimde Covid-19 virüsünün tanımı, bulaş riskleri belirtileri, kurumda alınabilecek önlemler, oyuncakların temizliği, el hijyeni, bebek ve küçük çocukların bakımında alınması gereken önlemler, çocukları taşıyan servis araçlarında alınması gereken önlemler, temizlik ve dezenfeksiyon gibi başlıklarda eğitim veriliyor.

Eğitim talebinde bulunan özel anaokulu müdiresi Zeynep Emiroğlu, “Covid-19 tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu eğitim semineriyle ilgili talepte bulunduk. Okul öncesi eğitiminde bilindiği gibi çalışan anne ve babalarımızın çocuklarını güvenli bir ortamda eğitimlerine devam ettirmeleri çok önemli. Bilindiği gibi virüsün bulaşma riski yüksek, bunun bilinciyle eğitimleri çok önemsiyoruz. Alınması gereken tedbirler konusunda gerekli olan tüm çalışmayı yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de gerçekleştirdiği eğitim için çok teşekkür ederim” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Okullarda eğitim başlamadan önce kurumların bu tür talepler bulunması çok sevindirici. Onların tedbirler alması ve salgının yayılma riskine karşı personellerini bilinçlendirmesi, ne kadar işlerine hassasiyet gösterdiklerinin kanıtıdır” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli olacak.