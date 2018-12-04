Kurusıkı tabanca ile ateş açan belediye personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi belediye binasında kurusıkı tabanca ile ateş etme olayını gerçekleştiren belediye personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Körfez Belediyesi Hizmet Binası içerisinde sabah saatlerinde meydana gelen kurusıkı tabanca ile ateş etme olayı sonrasında olay hakkında belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada Körfez Belediyesi yan kuruluşu KÖRPAŞ A.Ş.'ye bağlı olarak çalışan İbrahim Ç.'nin ay içerisinde defalarca avans talebinde bulunduğu, şirket yetkililerinin ise hem maaşında yer alan haciz hem de ay içerisinde sadece bir defaya mahsus verilen avans nedeniyle talebinin kabul edilemeyeceğini kendisine bildirdiği ifade edildi. Bilgilendirmeye rağmen olay günü şirket yönetiminden tekrar talepte bulunan İbrahim Ç.'nin talebine olumsuz yanıt alması sonrası Başkan İsmail Baran ile görüşeceğini belirterek şirket binasından ayrıldığı ve daha sonra yeniden hizmet binasına gelerek Özel Kalem Müdürlüğü'nün kendisine Başkan İsmail Baran'ın saha çalışmalarını incelemek için dışarıda olduğu söylemesi sonrası sinirli hareketler sergileyerek hizmet binasının üçüncü katında kurusıkı silah ile havaya bir el ateş ettiği bildirildi.

Açıklamanın son kısmında ise belediye güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Ç. hakkında adli soruşturma ve belediye bünyesinde de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.