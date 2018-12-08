Kuş yetiştiricileri bu yıl satıştan memnun değil

Kocaeli'de düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışmasına katılan kuş yetiştiricileri, geçen yıla oranla kuş satışlarının azaldığını belirterek piyasalarda yaşanan dalgalanmaların kendilerini de etkilediğini söyledi.

Kocaeli Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ve Kocaeli Ornitoloji Derneğinin ortaklığında düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'na bu yıl 443 katılımcı ile birlikte 2 bin 289 kanarya ve farklı türlerde kuşlar katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe farklı şehirlerden gelen birçok kuş yetiştiricisi stant kurdu. Farklı türlerdeki kuşlar, Türkiye finallerinde yer almak için yarıştı.

"Halkın katılımı çok yüksek"

Etkinliğe katılım oranı hakkında bilgi veren Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop, “Halkımızın katılımı çok yüksek. Kocaeli'nin bir kültürü vardır yani bu kültür kuş beslemeyle alakalı bir kültürdür. Burası göç yolu üzerindedir. Sakalar, isketeler gibi birçok ırk buradan geçiş yaptığı için geçmiş yıllarda da insanlar evlerinde sakaları, floryaları beslerlerdi. Buradan gelen bir alışkanlık zaten halkımızda var. Halkımız bilinçlendikçe evde beslenen sakaların yerini kanaryalar aldı. Şu anda onları doğada dinliyoruz, kafes hayatları kanaryalarla sona ermiştir. Şu anda o kültürden dolayı derneğimizin 400'ü aşkın üyesi var, herkes kanarya besliyor, muhabbet kuşu bakıyor. Egzotik kuşlarımız çok güzel, muhabbet kuşlarımız omzumuza konuyor. Gerçekten çok güzel doğayla barışık bir etkinliğimiz var” dedi.

Stant kuran üretici ve yetiştiriciler etkinlik boyunca satış yapmak için uğraştılar. Balıkesir'den kanarya yarışmasına katılmak amacıyla gelen yetiştirici Hasan Akbay, “Satışlarımız pekiyi değil, burada da sanki ekonomik kriz var gibi. Geçen yıllara nazaran bu sene satışlar düşmüş vaziyette. Kuşuna göre fiyat değişiyor. Mesela bir arkadaşımız gres kuşlarından almıştı bin 500 Euro ödemişti. Yani oradaki kuşlar çok pahalı da olabiliyor” diye konuştu.

"Babadan gelme bir hobi"

Kanatlı hayvanlara duyduğu ilgi yüzünden kucağında çocuğuyla birlikte stantları dolaştığını belirten Cüneyt Geyve de, “35 yıldır kanaryayla iç içeyim. Babadan gelme bir hobi. Babamda aynı zamanda bir kanarya yetiştiricisidir. Bu tür yarışmalar çoğu zaman katılıyorum aynı zamanda kanarya yarışmalarında hakemlik yapıyorum. Benim özellikle söylemek istediğim bu tür organizasyonlara gençlerimizin daha fazla katılım göstermesi için devletimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.