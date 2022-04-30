Kut'ül Amare Zaferi için öğrenciler gösteri düzenledi

Körfez'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gösteri düzenlendi.

Körfez'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Emlak Konut Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösteri düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Okul Müdürü Mehmet Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Kut'ül Amare zaferinin önemine değinen Başkan Şener Söğüt, “Vatan, millet ve bayrak için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük uğraşlarla kazanılan bu zafer ve diğer kahramanlık hikayeleri, şanlı Türk ordusunun tarihe yazılan kazanımlarıdır. İnanmış insanların karşısında hiçbir gelişmiş teknolojinin duramayacağının da en güçlü delili ve şahididir .Kut'ül Amare Zaferi, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Çanakkale zaferinden sonraki ikinci büyük zaferidir. Osmanlı'nın 23 milyon metrekarelik cihan imparatorluğunu korumak için Medine Müdafaası, Yemen ve Trablusgarp Savaşları ile birlikte verdiği mücadelelerden birisidir” dedi.

Programda öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı.