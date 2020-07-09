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Kuyuya düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir su arıtma tesisinde dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten kuyuya düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir su arıtma tesisinde dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten kuyuya düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan su arıtma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir işçi merdivenle kuyuya inerken dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten aşağı düştü. Arkadaşlarının kuyuya düştüğünü gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından işçi düştüğü yerden, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan işçi, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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