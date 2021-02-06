İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın üzeri açık yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyusuna kedi düştü. Kedinin düştüğü yerden bir türlü çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kediyi kuyudan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, kısa sürede düştüğü yerden kurtarıldı. Daha sonra vatandaşlar, başka bir hayvanın kuyuya düşmemesi için kuyunun üzerini tahtayla kapattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.