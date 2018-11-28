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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 2 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışmaları sırasında viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 6 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. 4 işçi enkaz altından çıkartılırken 2 işçinin kurtarılma çalışması sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri ile birlikte kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak gelişmeler sürüyor.

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