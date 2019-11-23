İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü, 3 işçi altında kaldı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu inşatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi altında kaldı.

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından işçiler, diğer işçilerin yardımı ile kurtarıldı.


Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.