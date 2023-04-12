Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç yangını: Minibüs küle döndü

Yangın, Kuzey Marmara Kocaeli geçişi Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine minibüs sağa çekilerek durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Adeta küle dönen minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.