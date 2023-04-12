İhlas Haber Ajansı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç yangını: Minibüs küle döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Kuzey Marmara Kocaeli geçişi Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine minibüs sağa çekilerek durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Adeta küle dönen minibüs, kullanılmaz hale geldi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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