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Kuzey Marmara Otoyolunda arızalanan araçlara anında tahliye

Kurban Bayramı nedeni ile yollarda oluşan yoğunluğun azaltılması için geçici olarak trafiğe açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda arızalanan araçlar Jandarma Otoyol Trafik Timleri tarafından çekicilerle anında tahliye ediliyor.

Kurban Bayramı nedeni ile yollarda oluşan yoğunluğun azaltılması için geçici olarak trafiğe açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan araçlar Jandarma Otoyol Trafik Timleri tarafından çekicilerle anında tahliye ediliyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini vermesinin ardından yol trafiğe açıldı. TEM otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram nedeni ile her yıl oluşan yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılması ile azaldı. Jandarma Otoyol Trafik Timleri de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli önlemler aldı. Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan araçları ekipler tarafından çekicilerle anında yoldan kaldırılarak, trafiğe neden olmasını önlüyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi kazaların önlenmesini sağlıyor.

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