Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden açıklama:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında viyadüğün çökmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kaza viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki'inde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı.

Enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmaları devam ederken Kocaeli Valiliği tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmaları ekiplerin yoğun çalışması ile devam ettiği kaydedilirken, kazanın beton bloğun ters dönerek işçilerle birlikte aşağıya düştüğü açıklandı.

AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri tarafından çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, “İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası sonrası, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri ile İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 14.40 itibari ile 1 işçimiz yaralı olarak kurtarılmış, tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.