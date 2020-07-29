Kuzey Marmara Otoyolu'nin Sevindikli-İzmit geçişi bayram tatilcilerine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun müjdesi ile geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılan kısmını sürücüler kullanmaya başladı. TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği çilesini sonlandıracak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. TEM Otoyolu'nda oluşması beklenen bayram trafiğini azaltmak amacı ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasındaki kısmı bugün saat 00.00'da itibari ile trafiğe açıldı. Ankara istikametinde yolculuk yapan sürücüler de güzergahı kullanmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasındaki kısmının Ankara istikameti 2 Ağustos'a kadar açık kalacak. 2 Ağustos saat 00.01'den başlayarak 5 Ağustos gecesi saat 00.00'a kadar ise İstanbul istikameti trafiğe açık kalacak. TEM Otoyolu'ndaki bayram çilesini sonlandırması beklenen otoyolun trafiğe açılan kısmı havadan görüntülendi.