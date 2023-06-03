Laf atma meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Kocaeli'de laf atma tartışması yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Seka Kültür Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, B.D. ve yanındaki kız arkadaşları ile B.İ. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesiyle B.İ. yanındaki bıçağı çıkartarak B.D.'yi kalçasından yaraladı. Bıçak darbesiyle B.D. kanlar içinde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, B.İ.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.D. ise ambulansa alınarak hastaneye götürdü.

Öte yandan olayın, B.D. ve kız arkadaşlarına B.İ. tarafından laf atılmasından dolayı çıktığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.