Lapa lapa kar altında denetimler sürdü

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, soğuk havaya ve lapa lapa yağan kara rağmen, korona virüse karşı mücadele kapsamında tedbirler doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin bir çok noktasında araçları tek tek durdurarak denetleyen ekipler, vatandaşların güvenliği için çalışıyor.

Bu kapsamda korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi doğrultusunda alınan tedbirlere istinaden yapılan denetim ve kontrollerde 620 iş yeri denetlenerek, 13 bin 117 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uyulmadığı için 38 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 7 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 32 şahsa, olmak üzere toplam 200 adet idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan idari işlemler haricinde, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı.

Öte yandan yine korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise, yolcu taşımacılığı yapan, belediye/halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 744 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 60 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 804 aracın kontrol edildiği öğrenildi.