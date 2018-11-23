Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Sakarya'da bir fabrikada öldürülmesi sonrasında genel başkanlık görevine getirilen sendika Genel Sekreteri Alaattin Sarı, düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayın karanlık güçler tarafından planlanan bir olay olduğunu söyledi.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın ölümünü sonrasında Lastik-İş Genel Başkanlığına Genel Sekreter Alaattin Sarı getirildi. Sarı ve sendika yöneticileri, görevlendirme sonrasında Kocaeli'de basın toplantısı düzenleyerek Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayı ve sonrası hakkında açıklama yaptı. Olay anına yönelik ortaya çıkan görüntülerin Karacan'ı suçlu gibi göstermek adına bilinçli hazırlandığını iddia eden Sarı, görüntüleri ve katil zanlısının ifadelerini servis edenler hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Başiskele'de bulunan sendikaya ait otelde düzenlenen toplantıya Lastik-İş Genel Başkanlığına getirilen Alaattin Sarı'nın yanı sıra Genel Merkez Yöneticileri Necdet Ulusoy, İhsan Malkoç ve çok sayıda işçi katıldı. Konuşmasının bir bölümünde işçilerin yanına gelerek destek verdiği Sarı, sendikanın tüm yönetimi ve işçileri ile birlikte dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Sarı, "Abdullah Karacan bir bayrak bırakmıştır. Ve bu bayrak asla yere düşmeyecektir. Tüm arkadaşlarıma çağrımdır ki asla tereddütte kapılmayın” dedi.

“Katilin arkasındaki karanlık güçler tarafından planlanmış ve uygulanmış bir olaydır”

Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya yönelik iddialara açıklık getiren Sarı, “Bu tamamen planlı, katil ve katilin arkasındaki karanlık güçler tarafından planlanmış ve uygulanmış bir olaydır diye görüyoruz. Planlı hareket olmamış olsaydı, katil dediğimiz insanın kıyafetine bir bakın sivil kıyafet. Sivil giyinmiş ve bu şekilde temsilcilik odasına gelmiş. Tamamen bozularak servis edilen görüntüler tamamen montaja dayalı görüntülerdir. Hızlı çekim ile tamamen katilin sanki darp ediliyormuş gibi görüntü verilmeye çalışılmış” dedi.

Görüntülerin ve katilin ifadesinin basına sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sarı, “Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu görüntüleri, katilin ifadesini, basına kim servis ediyorsa savcıları bunlarla alakalı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu görüntüleri servis edenlerden davacı olacağımızı da bilmenizi isteriz” diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu anlatan Sarı, “Genel başkanımızı kaybettik, bir değerimizi kaybettik. Kocaeli bir evladını kaybetti. Biz dostumuzu kaybettik. Genel başkan olsam ne olur olmasam ne olur. İşin en acı tarafı genel başkanımız o arkadaşımıza elini uzatmıştı. Onun iş sahibi olabilmesi için fabrikaya girmesine sebep olmuştu” şeklinde konuştu.

Olay anında yaşananları anlattı

Olay anında yaşananları anlatan Lastik-İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, “Bu arkadaşımız içeri girdikten sonra genel başkanımız sakinleştirmek adına oturtturmuş su istemiştir. Oraya gelmeden önce genel başkanın ibadetini yaptığı görüyor. Koşarak yerden bir şey alıyor. Daha sonra bıçak aldığı ortaya çıkıyor. Can güvenliği ile alakalı kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde müracaat ederek silah almışızdır. Genel başkanım da silahını çıkardı masanın arasına koydu. Ama bu arkadaşı sakinleştirmek, tutabilmekle alakalı orada büyük mücadele yaparken o mücadele esnasında planlı ve programlı olduğu için o silaha alarak orada 2 arkadaşımızı yaralanmasına neden olmuş. Genel Başkanımızın da ölmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bunu savunanlar, karalayanlar katille eş değerdir”

Katilin savunulmasını şiddetle eleştiren Sarı şöyle konuştu:

"Bu katili kim savunuyorsa potansiyel suçlu konumuna düşüyor şu saatten sonra. Katili haklı bulamazsınız arkadaş. Böyle bir dünya yok, böyle bir millet değiliz biz. Olamayız da. Bunu savunanlar, karalayanlar katille eş değerdir. Genel başkan olmuşum olmamışım çok da umurumda değil. Oturacağız genel kurul zamanı. Arkadaşımızın teveccühü, yaklaşımları, kararlılıklarını göreceğiz. O yaklaşımlar neticesinde biz karar alacağız.”

Mobbing değil, verimlilik düşmemesi adına yapılan bölüm değişikliği

Son olarak sendika tarafından üyelere mobbing uygulandığı iddialarını yanıtlayan Sarı, “Bunlar külliyen yalan olan şeylerdir. Mobbing diye bir şey yoktur. Lastik-İş sendikasında böyle bir kavram yoktur. Ama takdir edersiniz ki lastik fabrikaları, özellikle yaş ortalamaları 28'e çıktı. Burada uzun süre çalışan arkadaşlarımızın, aynı departmanda çalıştığı sürece el melekelerinin yavaş yavaş düştüğüyle alakalı geri dönüşümler olur. Bu geri dönüşümler olduğu taktirde bu arkadaşların, işverenin ve sendikanın birlikte aldığı kararlar vardır. O arkadaşın sağlı ve o işi yapabilirliğiyle alakalı. Aksi takdirde o işletme o arkadaş bir işte çalışmış olsa orada verimlilik düşmeye başladığı taktirde arkadaşın iş akdinin sonuçlanmaması için mobbing değil özellikle bölüm değişikliğiyle alakalı çalışmalar her iş yerinde olduğu gibi buralarda da olmak zorundadır.”

Karacan'ın adı okul ve belgeselle yaşatılacak

Konuşmaların sonunda Genel Başkanlık görevine getirilen Alaattin Sarı, hayatını kaybeden Karacan'ın adının yaşatılması adına kendisi adına bir okul yaptırılması için çalışma yapacaklarını ve kırkı çıktığında hazırlanan bir belgesel ile kendisini anacaklarını dile getirdi.