Lavantalar çiçek açmaya başladı

İzmit Belediyesi'nin 1 buçuk yıl önce diktiği 23 bin lavanta, baharın gelişiyle çiçeklerini açmaya başladı.

İzmit Belediyesi'nin yaklaşık 1 buçuk yıl önce toprakla buluşturduğu 23 bin lavanta fidesi baharın gelmesiyle birlikte kendini göstermeye başladı. İzmit Belediyesi'nin Durhasan Uygulama Bahçesi'nde dikimini yaptığı lavantaların bakımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor. İzmit'i mora boyayacak lavantaların sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına geçtiğimiz yıldan bu yana düzenli olarak bakımlarını yapan belediye ekipleri, istenmeyen otları da titizlikle temizliyor. İlaç, gıda, kozmetik ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun talep gören lavantalardan alınacak mahsullerle kadınların aile ekonomilerine katkı sunması amaçlanıyor.