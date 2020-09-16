Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı

60'lık skorla galip geldi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarının mücadeleleri ile başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor'un mücadele edeceği turnuvanın ilk maçında Beşiktaş ile Hatay BŞB karşılaştı.

Beşiktaş'ın hızlı başladığı karşılaşmanın ilk periyotunda Hatay Büyükşehir Belediye farkın açılmasına izin vermedi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ikinci periyotta savunmasıyla dikkat çeken Hatay BŞB soyunma odasına 31-33 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu domine etmeyi başaran Beşiktaş son periyoda da önde girdi (52-46). Maçı çevirmek için üstün gayret sergileyen Hatay BŞB'nin gücü yetmedi, Beşiktaş maçtan 66-60 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise 22 sayıyla Beşiktaşlı Crystal Bradford oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Fatih Güler, Samet Erdoğan

Beşiktaş: Senay Zeybek, İremnaz Topuz 4, Melisa Korkmaz 5, Nur Sezen Yavuz 2, Angela Salvadores 16, Melek Uzunoğlu 11, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, Mia Draşkiçeviç, Crystal Bradford 22

Hatay BŞB: İdil Türk 4, Selena Kör, Kübra İmren Siyahdemir 13, Derin Yaya 5, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 14, Gamze Güzel, Mina Berber, İdal Yavuz, Hind Ben Abdelkader 15, Meryem Alır, Melike Togal

1. Periyot: 25-13

Devre: 33-31

3. Periyot: 52-46