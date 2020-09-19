Leyla Atakan Cup'ta son maçın galibi: İzmit Belediyespor

67 mağlup etti

İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Leyla Atakan Kupası'nın son maçında İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. İlk çeyreğe tutuk başlayan İzmit Belediyespor, geriye düştüğü oyunda üstünlük kurmayı başardı. Maçta baskıyı arttıran ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı iki haneli rakamlara çıkaran İzmit Belediyespor, soyunma odasına 43-34 önde girdi.

İzmit Belediyespor rahat kazandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise sayıya ilk uzanan ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu. İki buçuk dakika boyunca boyalı alanı rakibine kapatan Hataylı sporcular, İzmit Belediyespor'a ikinci yarının ilk molasını aldırdı. Molanın ardından oyunda baskıyı arttıran ve farkı yeniden iki hanelere çıkaran İzmit temsilcisi, uzun oyuncularının elinden üst üste bulduğu basketlerle rakibine mola aldırdı. Üçüncü periyodu 58-43 İzmit Belediyespor önde tamamladı. Mücadelenin ve temponun iyice arttığı son çeyrekte ise ev sahibi takım farkı 20'nin üzerine çıkardı. Karşılaşma 75-67 İzmit Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi. Maçın en değerli oyuncusu İzmit ekinden 30 numaralı formayı terleten Milica Jovanovic seçildi.

Maçın ardından takımların kupaları ve çiçekleri takdim edildi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Fatih Güler, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 6, Gülşah Duman 10, Kübra Erat 4, Elif Emirtekin 8, Egle Siksniute 12, Emel Sığırcı 2, Milica Jovanovic 21, Clarissa Cristina Dos Santos 12, Defne Melissa Paylar

Hatay BŞB: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 8, Derin Yaya 13, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 11, İdal Yavuz 2, Hind Ben Abdelkader 17

1. periyot: 22-16 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 43-34 (İzmit Belediyespor lehine)

3. periyot: 58-43 (İzmit Belediyespor lehine)