İhlas Haber Ajansı

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Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

85 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Ömer Sarı, Hakan Gerey


UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 11, Gülse Uğur 6, Melisa Korkmaz 11, Sıla Dikmenoğulları, Emel Sığırcı, Nirra Fields 22, Viktoria Mircheva, Kristina Higgins 10, Gabriela Marginean 25


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Galatasaray: Eda Şahin 2, Melis Gülcan 15, Miray Balotu 6, Mısra Albayrak 5, Sude Yılmaz 11, Pelin Derya Bilgiç 19, Anete Steinberga 14, Gizem Başaran Turan 9, Tına Krajisnik 11, Merve Aydin 3


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 16-32 (Galatasaray lehine)


Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 66-72 (Galatasaray lehine)

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