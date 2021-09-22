Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 - Beşiktaş HDI Sigorta: 72

kırmızılı takımın 80-72 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Serhat Dülker, Hakan Gerey
Galatasaray: Eda Şahin 3, Melis Gülcan 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 17, Anete Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 9, Tına Krajisnik 19, Berna Şahin, Merve Aydin 6,
Başantrenör: Efe Güven
Beşiktaş HDI Sigorta: Ilze Jakobsone 8, Cansu Köksal Özgüner 14, Özge Yavaş 14, Elif Bayram 7, Paulina Frida Lovisa Hersler 1, Meighan Sharee Simmons 18, İlayda Güner 8, Melek Uzunoğlu 2
Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç
1. Periyot: 18-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 44-43 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 67-52 (Galatasaray lehine)