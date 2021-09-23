İhlas Haber Ajansı

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Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 - Bursa BŞB: 71

71 mağlup etti.




Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Can Mavisu, Ayşenur Yazıcıoğlu, Ali Osman Kanık


Galatasaray: Eda Şahin 4, Simge Tokmak, Melis Gülcan 15, Miray Balotu 6, Mısra Albayrak 4, Sude Yılmaz 6, Pelin Derya Bilgiç 4, Anete Steinberga 13, Gizem Başaran Turan 10, Tına Krajisnik 18, Berna Şahin 2, Merve Aydin 5


Başantrenör: Efe Güven


Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic 14, Gizem Uca 4, İlemnur Akengin 5, Merve Arı, Duygu Özen, Gonca Karataş 8, İrem Sözen, Saranda Daci 10, Ferda Yıldız 10, Sudenur Bayrak, Kathleen Doyle 15, Tuğçe Turus


Başantrenör: Aydın Uğuz


1. Periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)


Devre: 47-36 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 65-58 (Galatasaray lehine)

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