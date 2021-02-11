Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını mezarı başında andı

İzmit Belediyesi, 11 Şubat 1971'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve aynı araçta bulunan meclis üyeleri Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ve İsmail Kolaylı'yı, vefatlarının 50'nci yılında mezarları başında andı. Bağçeşme Mezarlığında düzenlenen programa; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, meclis üyeleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığındaki anma programında, İzmit İlçe Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından bir konuşma gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Belediye başkanlığı yaptığı dönemde İzmit'e büyük katkılar sağlamış olan Leyla Atakan, aradan yıllar geçmesine rağmen tüm İzmitliler tarafından hatırlanıp, anılıyor. Rahmetli Leyla Atakan'a saygı duyduğumuzu göstermenin en güzel yolu; onun açtığı yola, gösterdiği önemli işlere gerçekten sahip çıkmak, hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bizim sorumluluğumuz, onların kentimize nasıl bir faydası olduğunu anlatarak, İzmit'i bir adım daha öne götürecek olan çalışmalara imza atmaktır. Bu sorumluluğumuzu hiç unutmayacak, hep hatırlayacağız. Leyla Atakan ve aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ve İsmail Kolaylı'yı ölümlerinin 50'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Mekânları cennet olsun” dedi.

Leyla Atakan ve arkadaşlarını anma programında, okunan duaların ardından protokol tarafından mezara karanfil bırakıldı. Buradaki programın ardından merhum Leyla Atakan ve mesai arkadaşları için Fevziye Camii'nde Mevlid-i şerif okundu. Program sonunda vatandaşlara gülsuyu ve helva ikramı yapıldı.